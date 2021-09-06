Гавр показал, как будет выглядеть логотип 300-летия Перми

Сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми был выбран логотип юбилея. Концепцию праздничного логотипа представил известный пермяк Гавриил Гордеев, который выступил координатором проекта.

На языке дизайнеров выбранная концепция называется «контейнер», в него можно включать изображения знаковых мест и символов города. Цвет логотипа идентичен красному в гербе краевой столицы.

«Выбранная концепция символизирует портал – через логотип мы смотрим на город: события прошлого, эмоции жителей в настоящем, проекты будущего. — комментирует Гавриил Гордеев, — В центре такой концепции стоит начертание цифр. В поиске правильной формы было проанализировано более сотни шрифтов и начертаний «300». В варианте, на котором мы остановились, каждая сфера – прошлое, настоящее и будущее – равновелика. Но настоящее и будущее стоят на одном уровне, призывая быть в настоящем и устремленно развивать будущее, а прошлое занимает позицию ниже и становится основой для цифры «3». Таким образом, тройку образует сфера и острые очертания буквы «П», которые отсылают к логотипу Перми, разработанному в 2009 году. Главный цвет – красный, цвет герба. Цвет силы, энергии, праздника»

Напомним, в разработке логотипа участвовали всех жителей региона. На портал «Управляем вместе» поступило порядка 60 идей. Экспертный совет при региональном оргкомитете проголосовал за концепцию, которая легла в основу будущего логотипа.