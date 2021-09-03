В Перми установили благотворительные контейнеры для сбора одежды

Пермская организация «Территория семьи» установила два специализированных контейнера для сбора пожертвованной одежды, обуви, аксессуаров, игрушек. Первый разместился у входа в ресейл-пространство Истории на Ленина, 52а, второй – в ТЦ «Уралимпэкс» на проспекте Парковый, 33.

В ящики можно принести вещи в хорошем и отличном состоянии, чистые и целые, упакованные в пакет. Все вещи будут поступать из контейнеров на социальный склад благотворительной организации «Территория семьи». Детские вещи и большинство взрослых будут переданы нуждающимся семьям Пермского края. Небольшой процент вещей окажется в благотворительном charity-магазине «Тепло», а все средства с их продажи будут направлены на оказание помощи семьям в трудной жизненной ситуации.