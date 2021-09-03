В Пермском крае изменят требования к эвакуации автомобилей

В Пермском крае планируют изменить правила отбора организаций, занимающихся эвакуацией автомобилей, а также ввести дополнительные требования к эвакуаторам и штрафстоянкам. Об этом речь зашла на заседании краевого правительства под председательством губернатора Прикамья.

В социальных сетях поступает много жалоб на действия компаний, занимающихся эвакуацией автомобилей. Они, например, порой намеренно увозят машины не на ближайшие, а на удаленные штрафстоянки, что существенно влияет на стоимость услуг. Дмитрий Махонин подчеркнул необходимость навести порядок в данной сфере, чтобы исключить такие злоупотребления.

Как рассказал начальник Инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов, в настоящее время определение компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением автомобилей, носит заявительный характер. Организации допускают нарушение законодательства, по которому они должны транспортировать автомобили на ближайшую к месту эвакуации штрафстоянку. Но они предпочитают отвозить именно на свою, нарушая закон. Проверить такого игрока можно только по жалобе или в рамках рейдовых мероприятий.

В ведомстве предлагают ввести конкурсный отбор организаций. Тогда в каждом муниципалитете будет работать одна компания. С победителем будет заключен контракт на 5 лет. Также поступило предложение ввести дополнительные требования к организациям, которые будут претендовать на оказание данных услуг. К тем, что действуют сейчас, планируется ввести обязанность оснащать эвакуаторы системой ГЛОНАСС. Тогда данные о местонахождении каждой единицы техники будут поступать в региональную навигационную систему, и диспетчер направит на место задержания автомобиля эвакуатор, находящийся к нему ближе всего.