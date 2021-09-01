Сентябрь в Перми может стать самым холодным с 2008 года

Сентябрь в Пермском крае ожидается холодным и дождливым. Как сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ, температура воздуха будет на 1,5-2 градуса ниже нормы. По предварительным прогнозам, сентябрь может стать самым холодным за последние 13 лет. Количество осадков будет в пределах 100-120% от нормы.

Самым теплым днем может стать 2 сентября. В дневные часы столбик термометра поднимется до отметки +23…+25˚. С 5 сентября в Прикамье придет значительное похолодание с небольшими и умеренными осадками. Дневная температура воздуха может опуститься до +5…+10˚. Холодный период с умеренными осадками может затянуться до середины сентября.

Бабье лето в Пермском крае наступит в только в том случае, если центр антициклона с Европейской территории России существенно сместится на восток.