Оперштаб Пермского края может закрыть фуд-корты в торговых центрах, в случае несоблюдения противоэпидемических требований. Об этом сообщили на очередном заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, в ходе проверок в ряде ТЦ и ТРЦ продолжают выявляться нарушения санитарных требований при работе фуд-кортов, детских игровых комнат и других мест массового скопления людей. Там допускаются несоблюдение безопасной социальной дистанции, отсутствуют дезинфицирующие средства и т.д. Кроме того, 84% новых инфицированных посещали торгово-развлекательные центры и могли быть инфицированы в них. Отмечается, что за прошедшую неделю число заболевших среди работников сферы торговли непродовольственными товарами выросло на 26%.

В оперштабе подчеркнули, что в случаях, если в ТЦ и ТРЦ не усилят контроль и не исключат нарушения, то будут введены новые ограничительные меры в отношении работы фуд-кортов и мест развлечений.