Сентябрь в Перми начнется с потепления до +25 градусов

На предстоящей неделе погода в Пермском крае ожидается контрастной: в начале недели будет преобладать сухая и прохладная погода с возможностью ночных заморозков, а во второй половине недели потеплеет, пройдут дожди. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

В понедельник днем в большинстве районов сохранится сухая, но прохладная погода. Температура воздуха днем +11…+16°. В ночные часы местами не исключены заморозки. Вторник станет самым холодным днем на предстоящей неделе. Температура днем не поднимется выше +10…+15°.

К среде на Пермский край начнет поступать теплый воздух. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +16…+21°. По предварительным данным, в первой половине дня в четверг днем воздух прогреется до +20…+25°. В пятницу сохранится теплая погода: ночью столбик термометра покажет +10…+15°, днем +15…+20°.