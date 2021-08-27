В Перми торговым центрам разрешили работать по выходным

В Пермском крае отменен запрет на работу по выходным дням крупных торговых и торгово-развлекательных центров, а также гипермаркетов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Напомним, крупные торговые точки в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском не работали по выходным с начала августа. Решение было продиктовано задачей снизить в выходные дни наплыв в торговые объекты жителей небольших населенных пунктов, чтобы не допустить их заражения и роста заболеваемости в территориях края.