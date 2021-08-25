Срок завершения строительства оперной сцены в Перми перенести на 2026 год

Власти Пермского края внесли корректировки в план капстроительства бюджетных объектов. В частности, предлагается увеличить расходы на строительство новой сцены театра оперы и балета в Перми до 15 млрд рублей. Плановый срок завершения строительства объекта перенести с 2025 на 2026 год. Об этом сообщает «Новый Компаньон».

Напомним, новую сцену оперного театра планируется возвести на территории рядом с Заводом Шпагина. Как рассказывал ранее министр строительства Андрей Колмогоров, проект нового здания театра оперы и балета будет готов к концу этого года.