В Перми ввели бесплатный проезд для школьников начальных классов

Власти Перми утвердили дополнительные льготы для отдельных категорий пассажиров – школьников начальных классов и малоимущих, многодетных семей. для школьников начальных классов и малоимущих, многодетных семей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

С 1 января 2022 года право на бесплатный проезд получат учащиеся 1-4-х классов. Льготный проезд будет реализован на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять вплоть до завершения ребенком четвертого класса.

Члены малоимущих, многодетных семей получат скидки на оплату проезда: скидку 30% на приобретение проездного на месяц на 30 поездок и скидку 40% на безлимитный проездной на месяц. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые нужно будет ежемесячно пополнять.