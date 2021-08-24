Пермский бренд розничной сети «Семья» исчезнет в 2022 году

Компания «Лента» планирует завершить сделку по покупке пермской сети супермаркетов «Семья» до конца августа. Стоимость сделки составляет 2,35 млрд рублей, «Лента» покупает все 75 магазинов «Семьи», включая четыре гипермаркета. Об этом сообщает «Business Class».

В планах питерского ритейлера переименовать все магазины «Семья» в «Ленту». Ребрендинг завершится в 2022 году. Работать под старым брендом продолжат торгово-развлекательные комплексы «Семья» в Перми и Уфе, а также универсамы «Семья» в Перми и Березниках.