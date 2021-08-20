В ТРК «Семья» может открыться новый ресторан

В пермском ТРК «Семья» произойдет смена арендатора и реконцепция бывшей банковской зоны. Как сообщает ИА «Текст», этим летом Сбербанк освободил помещения на первом этаже в первой очереди ТРК «Семья».

В качестве арендаторов для данных площадей рассматриваются крупные магазины косметики с современной организацией зала для клиентов, а также рестораны или сети спортивных товаров. Площадь этой зоны может увеличиться почти в полтора раза – до 400 квадратных метров. Работы планируется завершить до конца этого года.