Площадь ресторана Gastroport планирует арендовать IT-компания Miro

Здание бывшего ресторана Gastroport, который расположен на Решетниковском спуске, собирается арендовать пермский офис IT-компании Miro. Об этом сообщает телеграм-канал «IT-Пермь».

Компания Miro занимается разработкой различных программных решений, среди которых платформа для удаленной работы команд Miro. Платформу используют более 15 млн конечных пользователей и более 21 тыс. корпоративных клиентов

Напомним, ресторан Gastroport закрылся в конце июля этого года.