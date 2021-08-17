В Перми проезд для учащихся начальных классов будет бесплатным

Члены комитета по экономическому развитию Пермской Думы одобрили проект бесплатного проезда для младших школьников. Как сообщается на сайте администрации города, вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы 24 августа.

Проект планируется утвердить с 1 января 2022 года. Для школьников начальных классов эта возможность будет реализована на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять.

Помимо права на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, предлагается также предоставить скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей: скидку 30% на приобретение 30 поездок и скидку 40% на безлимитный проездной на месяц. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет пополнять.