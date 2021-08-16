На этой неделе в Перми ожидается аномальная жара

Эта неделя в Пермском крае будет аномально теплой: температура воздуха ожидается выше нормы на 6-7°. Об этом сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник днем ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +24…+29°. Во вторник Пермский край попадет под влияние холодного фронта. Днем на большей части края ожидаются дожди и грозы, а также похолодание. Столбик термометра ночью будет на отметке +13…+18°, днем +21…+26°.

В среду местами пройдут осадки в виде кратковременных дождей. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +21…+26°. В четверг начнется потепление. По предварительным данным температура воздуха ночью составит +13…+18°, днем +25…+30°.

Пик потепления ожидается в пятницу: ночью воздух прогреется до +15…+20°, днем до +30…+35°.