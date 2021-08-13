Власти Пермского края запретили работу гипермаркетов в выходные дни

Оперштаб Пермского края внес изменения в ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По выходным дням кроме торговых и торгово-развлекательных центров приостановлена работа гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.

Напомним, решение о приостановлении деятельности торговых объектов общей площадью более 8 тыс. кв. метров было принято 5 августа на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ограничение распространяется в том числе на кинотеатры, фуд-корты, заведения общественного питания и других, за исключением компаний, осуществляющих торговлю продовольственными товарами.