Телеканал «РБК-Пермь» подарит месяц размещения победителю телевизионного проекта «Утро бизнеса»

Телеканал «РБК-Пермь» проводил телевизионный проект «Утро бизнеса». Победитель получил месяц бесплатного размещения в эфире телеканала. Проект был направлен на поддержку начинающих предпринимателей.

Участвовать могли начинающие стартаперы, чей бизнес был открыт не раньше 21 января 2020 года. Участники проекта должны были снять минутное видео о том, как начинается утро их бизнеса.

Результаты были опубликованы 9 августа, победителей определили по количеству опрошенных в официальной группе телеканала «РБК-Пермь» в социальной сети «Вконтакте».