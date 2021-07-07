«Дачу Синакевича» и «Дачу Мешкова» отреставрируют к 300-летию Перми

Городской центр охраны памятников объявил конкурс на выполнение работ по реставрации «Дачи Синакевича». Также определен подрядчик, который проведет инженерно-техническое обследование «Дачи на набережной». Это один из этапов реставрации объекта к 300-летию Перми.

Планируется отремонтировать архитектуру, конструкцию здания, систему внутреннего электрооборудования и электроосвещения, систему отопления и пожарную сигнализацию. Объект будет адаптирован для инвалидов и маломобильных групп населения.

Также в Перми планируют отреставрировать еще один объект культурного наследия – «Дачу на набережной», известную как «Дачу Мешкова». До середины сентября подрядчику предстоит провести предварительные работы, обмерные чертежи и инженерные исследования с лабораторными испытаниями материалов.