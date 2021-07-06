«Яндекс.Маркет» открыл в Перми сортировочный центр

«Яндекс.Маркет» открыл сортировочные центры 24 регионах России, в том числе и в Перми. Он располагается на улице 3-я Набережная, 42а.

Как пояснили в компании, открытие сортировочного центра маркетплейса позволит доставлять заказы по всему Пермскому краю. Кроме того, это даст возможность местным продавцам торговать на маркетплейсе по модели FBS (Fulfillment by Seller). Это схема работы, при которой товар хранится на складе у продавца, а упаковывается и отправляется в маркетплейс только по факту заказа.