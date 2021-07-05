Летом в Перми откроется магазин натуральных продуктов «ВкусВилл»

Федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» этим летом открывает магазин в Перми. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на соцсети компании. Первый супермаркет сети откроется в здании на ул. Ленина, 74.
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Федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» этим летом открывает магазин в Перми. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на соцсети компании. Первый супермаркет сети откроется в здании на ул. Ленина, 74.
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