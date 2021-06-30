Краевой оперштаб ввел новые ограничения из-за коронавируса

Вчера Оперштаб Прикамья ввел новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Действующие в регионе ограничительные меры продлены до 31 июля (в частности, приостановлена работа ночных клубов и иных развлекательных и досуговых заведений).

Число участников массовых мероприятий на открытых пространствах не должно превышать 50 человек, в помещениях – не более 30 человек. К участию допускаются либо вакцинированные граждане, либо имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований на коронавирус. При этом предельное число лиц, находящихся на мероприятии, не может составлять более одного человека на 4 кв. метра.

Отменяется проведение массовых физкультурных мероприятий. Проведение спортивных мероприятий профессиональных клубов и команд допускается, но по согласованию с Роспотребнадзором. При этом к их посещению допускаются только вакцинированные граждане или имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований. Трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%.

До конца июля кафе и ресторанам запрещается работать по ночам – с 01:00 до 00:06 часов, кроме самовывоза и доставки.

Пенсионеров, не прошедших вакцинацию, просят вернуться на режим самоизоляции.

Работодателям Пермского края рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для граждан, в возрасте старше 60 лет, и не вакцинированных против COVID-19. А до 1 сентября обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников.