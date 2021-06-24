Летний фестиваль Red Fest перенесен из-за коронавируса на неопределенный срок

Летний фестиваль Red Fest, который должен был пройти 3 и 4 июля на Заводе Шпагина, перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия в официальной группе фестиваля в «ВКонтакте». Приобретенные билеты на фестиваль останутся действительными.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией поручил проработать вопрос об отмене или переносе на более поздний срок ранее запланированных массовых мероприятий.