Между станциями Пермь I и Пермь II восстановится железнодорожное сообщение

Власти Пермского края планируют запустить железнодорожное движение между станциями Пермь I и Пермь II. Это может произойти в сентябре-октябре этого года. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании инфраструктурного комитета Законодательного собрания 15 июня.

Напомним, железнодорожное сообщение между станциями Пермь II и Пермь I было прекращено в январе 2020 года по инициативе экс-губернатора Максима Решетникова. В планах изначально был запуск трамвая, после чего было решено вернуть закрывшееся железнодорожное направление и включить отрезок между Пермью II и Пермью I в план «наземного метро».