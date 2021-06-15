Власти Перми планируют ввести бесплатный проезд школьников

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, городские власти рассматривают возможность предоставления права на бесплатный проезд для учащихся начальных классов, а также предоставления скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей.

Предполагается, что право на бесплатный проезд для учащихся младших классов будет реализовано на базе школьных карт, а малоимущим, многодетным семьям будет предоставлена скидка на приобретение определённых тарифов транспортной карты. Утвердить льготы для школьников планируется с начала нового учебного года.