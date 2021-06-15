Свет от Светы: в День города в парке Горького появилась необычная конструкция

Впервые проект «Света с того света» появился на экранах в 2018 году и задолго до пандемийного бума совершил настоящую революцию, став первым российским ситкомом, действие которого развивалось внутри цифровых интерфейсов. Во втором сезоне создатели вышли на новый уровень: как по части драматургии скринлайфа, так и с технологической точки зрения.

Ключевой темой второго сезона сериала станет любовь. В жизни выпускницы медвуза Светы, после несчастного случая прикованной к инвалидном креслу, появится новая цель – романтическая. Интерес главной герои привлёк сосед, появившийся в её жизни в новом сезоне. Причём с ним она общается как в своём реальном обличии, так и в образе биоэнергомага Светозары. Никуда не денутся и старые проблемы: больше странных клиентов, ещё больше неожиданных запросов, больше головной боли для Светозары. И главная цель – собрать деньги на операцию – всё ещё актуальна, потому что Света хочет встать на ноги.

Смотрите второй сезон сериала «Света с того света» с 15 июня в 20:00 на телеканале ТНТ.

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