Премия «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» — продолжается онлайн-голосование ежегодного конкурса «ПРМ.Собака.ru»

«ПРМ.Собака.ru» продолжает онлайн-голосование своей традиционной ежегодной премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми». Премия знакомит горожан с актуальными героями нашего времени. Главная миссия премии — просветительская, а каждый номинант — яркий лидер в своей сфере деятельности.

Напоминаем, что в этом году у нас десять номинаций: «Музыка», «Мода», «Еда», «События», «Театр», «Искусство», «Социальные проекты», «Спорт», IT и «Экология».

Голосовать можно и нужно (!) на странице конкурса до 16 июня включительно, чтобы выбрать одного победителя пользовательского голосования в каждой номинации. Голосование завершится 16 июня, а уже 17 июня мы подведем итоги и объявим победителя по версии зрителей на торжественной церемонии. Приветственный фуршет и церемония состоятся на площадке Morion Digital, а после всех гостей мероприятия ждет afterparty в гостробаре Bélka.

А если вы хотите стать частью этого незабываемого события и своими глазами увидеть награждение активных, неравнодушных и креативных пермяков, делающих Пермь лучше, – пишите в директ нашего официального аккаунта в инстаграме.