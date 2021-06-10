Плата за парковки в центре Перми может увеличиться до 25 рублей

Загруженность парковочных мест в центре Перми весной этого года превысила 93%. Об этом изданию Business Class сообщил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Согласно утвержденной методике при таком уровне загрузки стоимость должна быть увеличена на 5 рублей.

Пермская дирекция дорожного движения собирается инициировать повышение стоимости парковки с 20 до 25 рублей за час в зоне, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Сибирской и Монастырской.