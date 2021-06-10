В Перми пройдет межрегиональный бренд-форум «Город.Бизнес.Люди»

В Перми 21 июля на площадке «Телта МБ» на Крисанова, 4 пройдет Межрегиональный бренд-форум «Город.Бизнес.Люди». Центральными темами форума станут брендинг территорий, бизнеса и людей. В программе – выступление политиков, предпринимателей и известных бизнес-тренеров, практиков в области Брендинга, а также качественный нетворкинг для участников с представителями власти и бизнеса.

Девять спикеров поделятся своим опытом и знаниями основываясь на практике и готовых решениях. Предприниматель Андрей Саламатин расскажет о стратегии построения бренда, маркетинге и инструментах, инстаблогер Иван Брюхов прочитает лекцию о личном бренде в instagram и жизни, политик и депутат городской думы – о бренде политика, предпринимателя, блогера и медийной личности. Среди выступающих также предприниматель и коуч Юлия Нуриева, бренд предприниматель Денис Шито, мультипредприниматель Милана Кулакова, блогер Слава Тойминцев и нетворкинг Рустам Багизов. Хэдлайнер форума Чермен Дзотти – публичная личность в России, основатель академии личного бренда, владелец бизнес клуба и основатель религии «Жить по радости».

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