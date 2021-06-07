Купальный сезон в Перми официально откроется 10 июня

Купальный сезон в Перми начнется 10 июня. Об этом заявило МЧС региона. В этом году на территории Пермского края планируется оборудовать 54 места отдыха у воды, в Перми должны заработать пять пляжей: у Мотовилихинского пруда, КамГЭС, городской пляж за Коммунальным мостом, пляж на улице Кировоградской в Закамске и в Новых Лядах.

Как сообщили в МЧС, прежде, чем организованные места отдыха у воды официально считаются открытыми, они проходят приемку комиссией. Специалисты проверяют качество воды и песка, состояние дна в зоне купания, оборудование спасательными постами и средствами спасения, а также наличие пляжной инфраструктуры.