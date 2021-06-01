На территории Завода Шпагина разместится клуб Дягилевского фестиваля

В этом году клуб Дягилевского фестиваля разместится в Арт-пространстве на территории Завода Шпагина. Он будет работать с 10 по 20 июня. Посетить события можно будет бесплатно.

В программе фестивального клуба будут включены лекции и дискуссии, мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу и сценической речи, игре на музыкальных инструментах, занятия йогой, показ фильмов. В числе прочих событий состоятся встречи с композиторами Владимиром Мартыновым и Леонидом Десятниковым, лекции «Психологические особенности творческой личности» и «Сценическое волнение, методы преодоления» от центр психологического образования ПГНИУ и круглый стол с куратором музея современного искусства «Гараж» Ярославом Воловодом.

В Арт-пространстве все дни фестиваля будет работать книжный и сувенирный киоски, а также кафе от гастромаркета Kombinat, который организует на Заводе Шпагина несколько точек питания. Открытки, купленные в Фестивальном клубе, прямо здесь можно будет отправить в любую точку мира «Почтой России».

Подробную программу событий Фестивального клуба можно найти на сайте diaghilevfest.ru.

Дягилевский фестиваль — 2021 проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми, а также при благотворительной поддержке ПАО Сбербанк. Официальный партнер — организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Официальный автомобиль фестиваля — Lexus.