Первая неделя лета в Перми ожидается сухой и прохладной. Впервые с конца апреля в среднем за неделю температура воздуха ожидается ниже нормы на 2°C, при этом первая половина недели ожидается значительно более холодной. Об этом сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я».

Во вторник Пермский край будет под влиянием гребня антициклона. Ночь ожидается очень холодной с угрозой заморозков по северным и восточным районам. Днем потеплеет до +16…+21°, в вечерние часы в некотарых районах пройдут небольшие дожди.

К среде на регион начнет оказывать влияние обширный и мощный скандинавский антициклон. Пермский край окажется на его восточной периферии в зоне адвекции холода. Ожидается сухая и холодная погода без осадков. Температура воздуха ночью +3…+8° (по северу и востоку местами до 0°), днем +14…+19° (по северу +9…+14°).

По предварительным данным, четверг станет самым холодным днем на предстоящей неделе. Ночью столбик термометра будет на отметке +3…+8°, днем +10…+15°. Ожидается формирование облачности и слабые осадки.

В пятницу антициклон начнет смещаться на восток. Заток холода прекратится, а в дневные часы ожидается значительное потепление. По предварительным данным, в большинстве районов максимальная температура достигнет отметки +20°.