В Перми досрочно откроют места отдыха у воды

Из-за жаркой погоды власти Перми приняли решение о досрочном благоустройстве мест отдыха у воды. Основные работы уже выполнены, оставшиеся мероприятия должны быть проведены в срок до 21 мая.

Традиционно будет пять организованных мест массового отдыха у воды: на правом берегу Камы у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в микрорайоне КамГЭС, по линии улицы Кировоградской между улицами Астраханской и Оборонщиков в Кировском районе, на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.