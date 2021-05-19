Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре пройдет в конце июня

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2021» в Кунгуре пройдет с 26 июня по 3 июля. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

В очередной раз Кунгур на неделю станет спортивной площадкой для аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств со всей России. В этом году в рамках «Небесной ярмарки» состоятся «Чемпионат Приволжского федерального округа», «Кубок Пермского края «Небесная ярмарка» по воздухоплавательному спорту, Кубок Пермского края по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан – полет на точность.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции будут ограничения по количеству участников и зрителей.