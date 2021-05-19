Работодателям Перми рекомендовали сократить рабочий день из-за жары

Государственная инспекция труда в Пермском крае выпустила рекомендации о режиме труда в период аномальной жары. же больше недели в регионе держится температура выше +20°, в некоторые дни показатели приближаются или достигают отметки +30°.

Согласно рекомендациям, если температура воздуха в помещении достигла +28,5°, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При температуре +29° – на два часа, при +30,5° – на четыре часа. При температуре воздуха +32,5° и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше +32,5°. В таком случае, работы необходимо перенести на утреннее или вечернее время.