Пермские фонтаны запустят в первые дни мая

С 1 мая все фонтаны Перми начнут свою работу. Это фонтаны на эспланаде, в саду им. 250-летия Перми, в сквере им. Олега Новоселова, в сквере им. Дзержинского, в сквере у Пермского городского дворца культуры им. Солдатова, в парке культуры и отдыха им. Чехова, в сквере Уральских Добровольцев, по улице Ласьвинской, в Театральном саду, на бульваре Тихого Компроса, в сквере Розалии Землячки.

В будни фонтаны будут радовать горожан с 12:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00. На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18:00.

С 1 по 10 мая фонтаны будут работать в режиме выходного дня. Фонтан в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания будет давать одно представление в день – с 22:45 до 23:00. «Театральный фонтан» в 64-м квартале у Пермского академического Театра-Театра – с 21:45 до 22:00.

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