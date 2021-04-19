На этой неделе в Перми потеплеет до 17 градусов

На этой неделе в Пермском крае под влиянием антициклона сохранится сухая и солнечная погода. По данным Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», температура воздуха ожидается на 2 градуса выше климатической нормы.

Во вторник ясно, без осадков. Температура воздуха ночью −3…−8°, днем +8…+13°. К среде ожидается солнечная погода, продолжится потепление: днем столбик термометра поднимется до +12…+17°.

В четверг и пятницу синоптическая ситуация существенно не изменится: дневная температура воздуха составит в пределах +9…+16°. По мере поступления более влажного воздуха, станет больше облачности, а в пятницу местами не исключен небольшой дождь.

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