В выходные в Перми пройдет арктическое вторжение

В Пермском крае в ближайшие дни ожидается похолодание. Как сообщает проект «Метеоролог и я», в субботу в большинстве районов ожидается ясная погода с температурой воздуха около климатической нормы: ночью −1…−3°, днем +10…+12°.

В воскресенье в регион начнет поступать арктический воздух. Ночью облачно с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег. Днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +5…+7°.

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