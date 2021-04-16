На следующей неделе откроется ТРЦ «Планета»

Администрация ТРЦ «Планета» сообщила об открытии 22 апреля. В ТРЦ будут представлены более 185 крупных международных, федеральных и локальных ритейлеров, многие из которых впервые появятся в Перми.

В полном составе откроются бренды компании LPP: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. В ТРЦ «Планета» будет богатый выбор салонов связи и магазинов электроники: среди них Haier, который ранее не был представлен в регионе. На первом этаже «Планеты» расположится гипермаркет «Лента».

Помимо этого, в «Планете» откроются порядка 30 кафе и ресторанов по всему периметру торгового центра, таких как KFC, «Фобошная и Покешная», Gelateria Italiana, «Суши Make», «Сковородка». Дизайнконцепцию фудкорта разработала немецкая компания KPlus.

В ТРЦ можно увидеть работы известного художника Андрея Люблинского, эксклюзивно созданные для торгового центра, они украсят витрины магазинов. Люблинский разработал для ТРЦ «Планета» графичные, объемные изображения животных, исторически проживающих на территории Пермского края, а также динозавров пермского периода.

Одной из главных отличительных особенностей «Планеты» станет открытая терраса. На территории вокруг ТРЦ осуществлен масштабный проект озеленения: высажено 215 деревьев и более 1500 разнообразных кустарников.

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