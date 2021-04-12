На этой неделе пермяков порадует летняя погода

В ближайшие дни в Пермском крае произойдет значительное потепление, температура воздуха превысит климатическую норму на 4.0–6.0°. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Во вторник, 13 апреля, после довольно холодной ночи в дневные часы потеплеет до +15.0°. Осадки не ожидаются.

По предварительным данным, среда и четверг станут самыми теплыми днями. Погода ожидается солнечной, сухой и очень теплой. Максимальная температура повысится до +20.0°, в отдельных районах не исключено потепление до +22.0°.

В пятницу Пермский край пересечет контрастный холодный фронт, за которым ожидается заток арктического воздуха с севера Европейской территории России. В течение дня ожидаются осадки в виде дождя (по северу с мокрым снегом), и резкое похолодание. Температура воздуха в течение суток +5…+10°.

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