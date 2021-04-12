«РБК-Пермь» запустил новый проект для стартаперов «Утро бизнеса»

На телеканале «РБК-Пермь» стартовал проект «Утро бизнеса» специально для тех, кто запустил стартап. Победитель получит месяц бесплатного размещения в эфире телеканала.

Для участия в проекте необходимо снять минутное видео о том, как начинается утро вашего бизнеса, отправить его до 19 апреля в сообщения сообщества «РБК-Пермь» в «ВКонтакте».

Организаторы проекта оценят все видео-ролики на креативность, актуальность и наличие «предпринимательской жилки», лучшие будут показаны в утренней программе «Деловое утро».

Победителем станет участник, набравший наибольшее количество голосов в официальной группе телеканала «РБК-Пермь» в социальной сети «Вконтакте».