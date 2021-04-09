Такси DiDi запустится в Перми в мае

Китайский сервис такси DiDi планирует начать работу в Перми в начале мая. По данным РБК Пермь, это произойдет в период со 4 по 7 мая.

Как рассказали представители компании, сейчас идет проверка водителей, состоящая из 44 пунктов. Порядка 10% водителей ее не проходят.

Планы агрегатора на этот год – охватить 100 городов России. Сейчас DiDi доступен в 16 городах страны.

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