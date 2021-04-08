Пермяки могут выбрать место размещения стелы «Пермь – город трудовой доблести»

На сайте «Управляем вместе» стартовало голосование по выбору места размещения стелы «Город трудовой доблести». Для размещения стелы предлагается четыре локации: площадь Карла Маркса, сквер на пересечении Лебедева и Металлургов (у здания по Уральской, 93), площадь на Стахановской, ил ул. 1905 года, рядом с Музеем пермской артиллерии. Голосование продлится до 17 апреля.

Как пояснил заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, к месту установки стелы есть определенные требования: оно должно находиться в непосредственной близости к какому-либо объекту, связанному с трудовым подвигом горожан в Великой Отечественной войне, жители и гости Перми должны иметь возможность подходить к подножью стелы, а сам мемориальный комплекс должен органично вписываться в ландшафт.

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