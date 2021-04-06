После реконструкции на улице Попова появится дополнительная полоса для автобусов

После реконструкции на улице Попова появится дополнительная полоса для движения общественного транспорта. Работы по расширению дороги начнутся 10 апреля и продлятся до конца лета.

После окончания реконструкции на улице Попова появится дополнительная полоса для движения общественного транспорта (по направлению от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту) на участке от улицы Петропавловской до остановки общественного транспорта «улица Окулова» (расположенной между улицей Монастырской и улицей Окулова), обустроены заезды на подземную парковку многофункционального центра с гостиницей строящегося в границах улиц Попова-Монастырская-Осинская-Петропавловская. Также в рамках реконструкции улицы Попова будет проведено переустройство подземных коммуникаций.

Первый этап реконструкции стартует 10 апреля и продлится до 18 июня – будет ограничено движение транспорта по улице Попова на участке от улицы Монастырской до улицы Петропавловской. Для движения будет закрыта половина проезжей части – две полосы по четной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улице Петропавловской будет организовано в объезд по улице Окулова и улице Крисанова. Движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объеме. Затем организация движения изменится. Полностью завершить реконструкцию планируется к концу лета.

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