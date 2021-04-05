На этой неделе в Перми потеплеет на 15 градусов. Синоптики рассказали, какая погода ждет горожан

Как сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я», предстоящая рабочая неделя в Перми ожидается теплой и сухой, к концу недели возможно повышение температуры до +15°. В среднем за неделю температура воздуха превысит норму на 2-4°.

В понедельник в дневные часы ожидается облачная с прояснениями погода, сохранятся осадки в виде мокрого снега. Максимальная температура не превысит +2…+7°.

Во вторник и среду Пермский край попадет под влияние промежуточного гребня. Станет больше прояснений, существенных осадков уже не ожидается. Заток холода прекратится, из-за чего дневная температура повысится до +9...+10°.

В четверг Пермский край попадет в теплый сектор. Температура воздуха продолжит расти, осадков не ожидается. Столбик термометра покажет ночью -3…+2°, днем +6…+11°.

По предварительным данным, пик тепла придется на пятницу. При прояснениях воздух днем прогреется до +10…+15°.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.