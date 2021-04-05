В Пермском крае 112 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19: 23 человека проходят лечение в больницах, 89 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 41 пациент мужского пола, 71 – женского, среди заболевших 8 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 815: 46 411 (+99) — выздоровели, 694 — на лечении, 1 098 (+3) — на карантине дома, 1 994 — скончались.

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