В Перми в майские праздники и День города запустят фейерверки

Администрация Перми ищет подрядчика для организации запуска высотных фейерверков. Начальная стоимость контракта составляет 3,5 млн рублей.

Мэрия планирует запуск фейерверков 1 мая, в День Победы, а также в День города 12 июня. Все запуски будут начинаться в 23 часа. 1 мая и 12 июня это будут 5-минутные шоу, 9 мая 10-минутное. Интервал между выстрелами должен быть не более 1 секунды, всего запущено в пермское небо должно быть запущено не менее 3100 зарядов

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