Мокрый снег и сильный ветер: вот какая погода ждет горожан на этой недели

На предстоящей неделе в Перми ожидается неустойчивый характер погоды. Как сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я», начало недели будет сухим, однако к концу недели на регион возобновятся осадки. В среднем за неделю температура воздуха ожидается на 1,0° выше нормы.

В понедельник и вторник заток холода прекратится, поэтому в дневные часы воздух будет хорошо прогреваться. Во вторник температура воздуха ночью 0…-5°, днем +4…+9°.

К среде характер погоды изменится: на регион начнет оказывать влияние обширный циклон. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега. Столбик термометра ночью будет на отметке -1…-6°, днем -1…+4°.

По предварительным данным, в последние два рабочих дня ожидается ухудшение погодных условий. На всей территории Пермского края ожидается усиление ветра и увеличение интенсивности осадков в виде мокрого снега. Днем осадки сохранятся, но будут выпадать уже в виде дождя. Температура воздуха ночью -4…+1°, днем +1…+6°.

Предварительно, в пятницу осадки ожидаются еще более интенсивными, чем накануне. Ночью вновь вероятен мокрый снег, днем – дождь. На регион распространится теплый воздух, максимальная температура воздуха достигнет +2…+7°.

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