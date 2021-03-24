Пермь погрузится во тьму в «Час Земли»

В рамках международной экологической акции «Час Земли» 27 марта будет выключена подсветка на здании администрации Перми и телебашне Российской телевизионной и радиовещательной сети. Время отключения с 20:30 до 21:30. Поддержать акцию может любой желающий, просто выключив на час свет в квартире с 20:30 до 21:30, внося свою лепту в сохранение ресурсов планеты и бережное их использование.

«Час Земли» – это самая массовая акция на планете, в которой принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру. В России акция проводится с 2009 года.

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