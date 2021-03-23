Парад Победы в Перми пройдет на улице Ленина

Парад Победы 9 мая в Перми будет проходить на улице Ленина. Традиционная площадка проведения мероприятия — Октябрьская площадь — в это время будет закрыта на реконструкцию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Отмечается, что мэрия обсуждала возможность провести парад на Сибирской, однако от этого варианта было решено отказаться.
Напомним, в прошлом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая были отменены. Все мероприятия проходили в онлайн-режиме.
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