Алексей Демкин стал новым главой Перми

Новым главой Перми избран Алексей Демкин. Сегодня за его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство — 28 депутатов городской думы.

На заседании Алексей Демкин представил депутатам своё видение дальнейшего развития города. Он подчеркнул, что в приоритете – создание комфортной городской среды и взаимодействие с жителями по разным каналам связи. Развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство дорог, создание парков и скверов, экологическое развитие – все это в абсолютно равной мере должно относиться ко всем районам города.

Кроме того, он сообщил, что для содержания территории города в порядке прорабатывается вопрос о создании муниципального предприятия, пока в качестве эксперимента в центральном планировочном районе. Что касается культурной жизни, то городские власти должны, в первую очередь, обеспечить достойное содержание объектов культуры, заняться дальнейшей визуализацией городского пространства и сохранить имидж Перми как столицы фестивального движения. Из новых приоритетов развития Перми – курс на экологичность, в том числе благоустройство долин малых рек.

Большое внимание в своем докладе Алексей Демкин уделил развитию общественных зон города. По его словам, надо четко осознавать, что комфортная городская среда во многом определяет темп развития региона, а также победу или поражение в конкурентной борьбе городов за инвестиции и туристов. Нужно сделать так, чтобы новое и старое сосуществовали, дополняя друг друга.

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