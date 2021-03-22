На этой неделе в Перми потеплеет до +8 градусов

В Пермском крае неделя начнется с холодной погоды, но к ее концу ожидается значительное потепление. В среднем температура воздуха ожидается на 1,0-1,5° выше нормы. Об этом сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник в течение суток ожидается преобладание облачной погоды с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Во вторник ожидается увеличение осадков. Днем сохранится небольшой снег, возможны слабые оттепели. Температура воздуха ночью −3…−8°, днем −4…+1°. Аналогичные погодные условия ожидаются в среду. Максимальная температура воздуха составит около 0°.

В четверг ожидается существенное потепление до +8,0°. Ночью пройдет небольшой снег, а днем возможен дождь. В пятницу характер погоды существенно не изменится, но уже станет немного прохладнее: ночью столбик термометра будет на отметке 0…−5°, днем +1…+6°.

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